غلاف العدد ٣٣٧١

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تفشل خطط الإمارات في تقويض النظام القطري كما تغرق أبو ظبي في «صداع يمني»، لتجد نفسها أمام خيارات انتقامية (أ ف ب)

دعاء سويدان
بعدما آلت خطط أبو ظبي، ومعها الرياض، لتقويض النظام القطري، إلى الفشل، تجد الإمارات نفسها مرغمة على اللجوء إلى خيارات «انتقامية» تأمل من خلالها كسر الجمود الذي يحكم مسار الأزمة منذ اندلاعها.

تراجَع احتدام الأزمة حول مرسوم منح سنة أقدمية لضباط دورة 1994 في الجيش بانتظار الوساطات لحلّها. في المقابل، تقدّم ملف الانتخابات النيابية على ما عداه، وسط معلومات كشفتها مصادر مطلعة تتحدّث عن زيارة قريبة سيقوم بها المستشار في الديوان الملكي في الرياض نزار العلَولا لبيروت، للاجتماع بالرئيس سعد الحريري

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العدد ٣٣٧١ الثلاثاء ١٦ كانون الثاني ٢٠١٨

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