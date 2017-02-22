غلاف العدد ٣٣٧٢
إيلي حنا
■ «القاعدة» يرتّب أوراقه: القحطاني يرث الجولاني؟ - صهيب عنجريني
■ الجولاني: للتوحد خارج الأجندات
■ أردوغان ولعبة الأمم من عفرين إلى إدلب - حسني محلي
منذ أسابيع، وضعت دمشق بالتعاون مع حلفائها، خارطة «جيب إدلب» على الطاولة. مثّل تحرير البوكمال وفتح الطريق نحو العراق الصفحة الأخيرة ما قبل «بند» إدلب. ساعد فشل أنقرة في تحجيم «النصرة» وفرض أدواتها المحلية في المحافظة في تسريع ما رُسم سورياً على الورق. اتجهت وحدات متمرّسة من الجيش نحو ريف حماة، مطلقة صفارّة المعركة من هذا المحور.
تزداد أزمة مرسوم الأقدمية تعقيداً، وترتفع حولها حدّة الخطاب المتشنّج. رأي هيئة الاستشارات أمس ليس إشارة التصعيد الوحيدة. إذ أن البند 24 على جدول أعمال الحكومة غداً لتعديل قانون الانتخاب، سيشكل مادة جديدة للكباش بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري
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قضية
■ أقل نسبة متساقطات في 30 عاماً: قلّة الأمطار طبيعية... إبكوا على الثلج!
تقرير
■ صراع الرئاستين: شظايا المرسوم تصيب المؤسسات
اليمن
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قضية
■ محمود عباس على مفترق الطرق الأخير
تقرير
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العراق
■ العبادي يهاجم الفصائل: شرطنا نزع السلاح
فلسطين
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