غلاف العدد ٣٣٧٢

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يستعدّ الجيش السوري بالتعاون مع الحلفاء لاطلاق مرحلة جديدة من المعارك في مثلث حلب ــ حماه ــ ادلب (أ ف ب)

إيلي حنا

منذ أسابيع، وضعت دمشق بالتعاون مع حلفائها، خارطة «جيب إدلب» على الطاولة. مثّل تحرير البوكمال وفتح الطريق نحو العراق الصفحة الأخيرة ما قبل «بند» إدلب. ساعد فشل أنقرة في تحجيم «النصرة» وفرض أدواتها المحلية في المحافظة في تسريع ما رُسم سورياً على الورق. اتجهت وحدات متمرّسة من الجيش نحو ريف حماة، مطلقة صفارّة المعركة من هذا المحور.

تزداد أزمة مرسوم الأقدمية تعقيداً، وترتفع حولها حدّة الخطاب المتشنّج. رأي هيئة الاستشارات أمس ليس إشارة التصعيد الوحيدة. إذ أن البند 24 على جدول أعمال الحكومة غداً لتعديل قانون الانتخاب، سيشكل مادة جديدة للكباش بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري

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تقرير

الشوف ــ عاليه: مصلحة العونيين في مواجهة جنبلاط

العراق

العبادي يهاجم الفصائل: شرطنا نزع السلاح

فلسطين

«تحالف المقاومة» بديلاً من «منظمة التحرير»؟


صفحة أولى
العدد ٣٣٧٢ الاربعاء ١٧ كانون الثاني ٢٠١٨

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