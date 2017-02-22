غلاف العدد ٣٣٧٣



على جدول أعمال الحكومة، اليوم، بند يتعلق بطلب «نادي الأنصار» إعفاءه من الرسوم البلدية. إقرار الطلب يعدّ بمثابة «رشوة» انتخابية تفتح شهيّة مئات النوادي لنيل إعفاءات مماثلة (هيثم الموسوي)

محمد وهبة

على جدول أعمال مجلس الوزراء، اليوم، بند يتعلق بطلب «نادي الأنصار» إعفاءه من الرسوم البلدية. إقرار مثل هذا الطلب يعدّ بمثابة «رشوة» انتخابية تفتح شهيّة مئات النوادي لنيل إعفاءات مماثلة بواسطة نفوذها السياسي وتصنيفها الطائفي والمناطقي

تكثر الملفات التي تُفرِّق بين الرئاستين الأولى والثانية. فبعد أزمة مرسوم الترقيات، بانتظار جلسة مجلس الوزراء اليوم، اشتباك حادّ بين حركة أمل من جهة، والتيار الوطني الحر من جهة أخرى



