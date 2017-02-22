غلاف العدد ٣٣٧٤



في دراسة لتوزّع الدخل الوطني يتبيّن أن نصيب 3 آلاف لبناني من الدخل يزيد على حصة نصف السكّان الراشدين! (هيثم الموسوي)

فيفيان عقيقي

يحصل 3 آلاف شخص راشد في لبنان على نصيب من الدخل الوطني السنوي يزيد على نصيب مليون ونصف مليون شخص، اي نصف السكان الراشدين. هذا ما توصلت اليه الباحثة في جامعة باريس للاقتصاد، ليديا اسود، في دراسة خلصت الى أن لبنان «ضمن الدول التي تسجّل أعلى مستويات تفاوت الدخل وانعدام المساواة في العالم»

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