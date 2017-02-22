غلاف العدد ٣٣٧٨
لم يكد يمرّ يومان على ظهور احتمال منافسة للرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة، حتى أجهض الرجل أي طموحات لمنافسه الأكثر جدّية، الفريق سامي عنان. فالأخير بات رهن الاعتقال، غداة بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة اتهم فيه رئيس الأركان الأسبق بمخالفة القوانين العسكرية، من خلال ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية
فراس الشوفي
حسمت قوى 8 آذار أمرها بتشكيل لوائح متراصّة في المناطق تجمع ثنائي حركة أمل وحزب الله وحلفاءهما التقليديين. لوائح 8 آذار ستسعى إلى التحالف «على القطعة» مع التيار الوطني الحر حيث هناك مصلحة للطرفين، لكنّها ستواجه لوائح تيار المستقبل والقوات
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قضية
■ بحر لبنان وأنهاره تنضح بما فيها
تقرير
■ الحريري يستثمر في دافوس وحكومته غارقة في أزماتها
اليمن
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سوريا
■ واشنطن: لا نريد «نظام الأسد» في عفرين
مقابلة
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مهرجان
■ السينما الأوروبية في بيروت: نوعية وغواية
فلسطين
■ زيارة بنس «بأقل الخسائر» ... وعباس يجمع «الفتات» في أوروبا
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