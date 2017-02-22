غلاف العدد ٣٣٧٩

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للمرة الأولى يصل الانحدار الاقتصادي في قطاع غزة إلى هذا المستوى، مع الغياب الحكومي والدولي والخيري ومع انهيار في القطاع الخاص (أ ف ب)

تنظر الأطراف المتصارعة في فلسطين وحولها إلى قطاع غزة ببالغ الأهمية، نظراً إلى موقعها الجغرافي وواقعها الديموغرافي ومكانتها السياسية التي فرضتها حالة المقاومة فيها، لكنّ أياً من هؤلاء الذين يريدون السيطرة عليها، لا يرغبون في دفع فواتيرها الباهظة.

حسن عليق
منذ أن بدأ التحضير للانتخابات النيابية يأخذ منحىً جدياً، باشرت وسائل إعلام تدور في الفلك السعودي التهويل بـ«الخطر» الذي سينتج من استحقاق 6 أيار 2018: سيطرة حزب الله وحلفائه على لبنان، عبر حصولهم على أكثر من نصف مقاعد المجلس النيابي.

وفيق قانصوه
الرياض غارقة في الاستحقاق النيابي المقبل، وسفيرها في لبنان يتدخّل في تركيب اللوائح، ولا يبخل على من يتواصلون معه بـ«نصيحة» أساسية: قاطعوا حزب الله!

قضية

ممنوع السحب من الـATM إلا بالليرة!

مصر

خالد علي ينسحب: «قاهرة السيسي» أُغلِقت أبوابها

سوريا

العدوان التركي مستمر: «غصن الزيتون» برعاية الجميع؟

الأزمة الخليجية

«سخط» كويتي على السعودية: لا عداوة بيننا وبين قطر


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العدد ٣٣٧٩ الخميس ٢٥ كانون الثاني ٢٠١٨

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