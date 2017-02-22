غلاف العدد ٣٣٨٠



يصعب على دول تحالف العدوان على اليمن استيعاب حقيقة كسرهم من قبل مقاتلين حفاة يملكون مخزوناً صاروخياً استراتيجياً استطاعوا تطويره (أ ف ب)

يصعب على دول تحالف العدوان على اليمن، وفي مقدمها السعودية والإمارات، استيعاب حقيقة تزداد رسوخاً يوماً بعد يوم، مفادها أن قرابة 3 سنوات من القصف والحصار والتجويع لم تفلح في كسر مقاتلين حفاة، لا يضيرهم استخدام أي وسيلة «بدائية» في مواجهة الحرب المفروضة على بلدهم الفقير.

الأمر لا يتصل حصراً بحرية الإعلام. ثمة تيار سياسي إعلامي يزداد فجوراً. من يدخل فلسطين المحتلة ويعمل لخدمة العدو ثقافياً وفنياً، لا يجد قاضياً للادعاء عليه. أما من يسخر من شخص تحدّث عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، فيعاجله القضاء بادعاء وإحالة على المحكمة.



