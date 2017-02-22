غلاف العدد ٣٣٨٠

﻿

يصعب على دول تحالف العدوان على اليمن استيعاب حقيقة كسرهم من قبل مقاتلين حفاة يملكون مخزوناً صاروخياً استراتيجياً استطاعوا تطويره (أ ف ب)

يصعب على دول تحالف العدوان على اليمن، وفي مقدمها السعودية والإمارات، استيعاب حقيقة تزداد رسوخاً يوماً بعد يوم، مفادها أن قرابة 3 سنوات من القصف والحصار والتجويع لم تفلح في كسر مقاتلين حفاة، لا يضيرهم استخدام أي وسيلة «بدائية» في مواجهة الحرب المفروضة على بلدهم الفقير.

الأمر لا يتصل حصراً بحرية الإعلام. ثمة تيار سياسي إعلامي يزداد فجوراً. من يدخل فلسطين المحتلة ويعمل لخدمة العدو ثقافياً وفنياً، لا يجد قاضياً للادعاء عليه. أما من يسخر من شخص تحدّث عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، فيعاجله القضاء بادعاء وإحالة على المحكمة.

تقرير

أزمة «الأقدمية» تتمدّد: تطيير انتخابات مجلس الضمان

تقرير

مجلس 2018: معركة تغييب المعارضة

سوريا

«مقاطعة عفرين» تطلب دعم دمشق

تقرير

حركة أمل: حرب المرسوم لا تلغي احتمال التحالف مع التيار

الأزمة الخليجية

الكويت تعلنها رسمياً: نرفض الإساءة السعودية

بيئة

البيئة ضحية الرؤساء الضعفاء... والأقوياء؟


صفحة أولى
العدد ٣٣٨٠ الجمعة ٢٦ كانون الثاني ٢٠١٨

ابتداءً من تاريخ 30 تموز 2015، تم إيقاف التعليقات على المقالات مؤقتاً نظراً لبعض الصعوبات والتعديلات التقنية، يمكنكم التعليق وإبداء الرأي والتواصل مع الكتاب عبر صفحتنا الالكترونية على

فايسبوك ( https://www.facebook.com/AlakhbarNews)، أو عبر البريد الالكتروني: [email protected]

زياد الرحباني


(١٩٣٧-٢٠١٤)

ملحق البطاقات المصرفية

ملحق البطاقات المصرفية

معرض بيروت العربي للكتاب

معرض بيروت العربي الدولي للكتاب 61

بيروت آند بيوند 2017

بيروت آند بيوند 2017

مئوية الثورة

مئوية الثورة

ملحق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

ملحق المصرفية الإلكترونية


المكتبة الموسيقية


فيروز

مدونة «جدار الصوت» لضحى شمس

«بذرة في ارض الشقاق»