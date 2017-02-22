غلاف العدد ٣٣٨٢



عاشت عدن، عاصمة الجنوب اليمني، يوماً أسوداً بعد اشتباكات دامية بين ميليشيات شكّلتها الإمارات وأخرى موالية للرئيس المستقيل عبد ربة منصور هادي (أ ف ب)

دعاء سويدان

عاد الهدوء الحذر إلى مدينة عدن جنوب اليمن، بعد اشتباكات دامية أدت إلى مقتل 10 أشخاص على الأقل، وإصابة 30 آخرين. الاشتباكات التي دارت بين ميليشيات شكّلتها الإمارات وبين قوات موالية للرئيس المستقيل شرّعت الأبواب على انفلات الصراع داخل معسكر «دحر الانقلاب وإعادة الشرعية»، واتخاذه أشكالاً أشدّ عنفاً ودموية.

حسن عليق

لم تكن محاولة اغتيال القيادي في حركة حماس، محمد حمدان، في صيدا، استثناءً، مقارنةً بالعمليات الإرهابية التي سبق أن نفذها العدو الإسرائيلي داخل لبنان. فهذه المرة أيضاً، لم تكتف استخبارات العدو بتكليف عملاء محليين لارتكاب الجريمة.

بعدما دخل حزب الله على خط التهدئة بين الرئاستين الأولى والثانية للحدّ من الحرب الاعلامية بينهما، انفلتت الأمور من عقالها بعد تسريب شريط مصوّر لوزير الخارجية جبران باسيل يصف فيه رئيس مجلس النواب نبيه بري بـ«البلطجي».



