غلاف العدد ٣٣٨٣
لم يكن ينقص اللبنانيين إلا الفصل الهزلي الذي نشاهده بكل المَلل المصاحب لفكرة نعرف جميعاً تفاصيلها السمجة.
التسوية السياسية التي تجدّدت بعد أزمة «استقالة» الرئيس سعد الحريري، اهتزت بمرسوم «الأقدمية»، وسقطت أول من أمس بالخطاب المسرّب للوزير جبران باسيل (مروان طحطح)
لم يكن ينقص اللبنانيين إلا الفصل الهزلي الذي نشاهده بكل المَلل المصاحب لفكرة نعرف جميعاً تفاصيلها السمجة.
هذا هو لبنان. هذه هي الطبقة السياسية الحاكمة، وهذا هو الجمهور، وهذه هي المعادلات التي تقول لنا، مرة بعد مرة، إن اللبنانيين يحتاجون إلى وصي ينهرهم ويبعد بعضهم عن بعض، وإن الجمهور المتورط في هذه الانقسامات سيظل يدفع ثمن ولاءاته العمياء.
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سوريا
■ رهان روسي على تجربة «أستانا»... «سوتشي»: حوار لا تفاوض
مصر
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اليمن
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مقابلة
صفحة أولى
العدد ٣٣٨٣ الثلاثاء ٣٠ كانون الثاني ٢٠١٨
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