غلاف العدد ٣٣٨٣



التسوية السياسية التي تجدّدت بعد أزمة «استقالة» الرئيس سعد الحريري، اهتزت بمرسوم «الأقدمية»، وسقطت أول من أمس بالخطاب المسرّب للوزير جبران باسيل (مروان طحطح)

لم يكن ينقص اللبنانيين إلا الفصل الهزلي الذي نشاهده بكل المَلل المصاحب لفكرة نعرف جميعاً تفاصيلها السمجة.

هذا هو لبنان. هذه هي الطبقة السياسية الحاكمة، وهذا هو الجمهور، وهذه هي المعادلات التي تقول لنا، مرة بعد مرة، إن اللبنانيين يحتاجون إلى وصي ينهرهم ويبعد بعضهم عن بعض، وإن الجمهور المتورط في هذه الانقسامات سيظل يدفع ثمن ولاءاته العمياء.