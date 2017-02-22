غلاف العدد ٣٣٨٤

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بدت الصورة سوداوية أمس مع استمرار التصعيد في غياب أي افق للحلول، فيما سُجّل تخوف من انعكاس التأزم الأخير على تفاهم مار مخايل (مروان طحطح)

يحبس اللبنانيون أنفاسهم في انتظار ما ستؤول إليه المعركة المفتوحة بين الرئيس نبيه برّي والوزير جبران باسيل. الأفق مغلق، وكل الأجواء تؤّكد أن البلاد تتجه نحو مرحلة شلل نيابي وحكومي، تضعها على حافة منزلق طائفي وسياسي خطير

إيلي حنا
في حدث هو الأول من نوعه داخل الأراضي السورية، استهدف الجيش السوري «دورية» تركية في ريف حلب الجنوبي. الاستهداف/ التحذير كان بمثابة رسالة توضح لأنقرة سقف تحركاتها في هذه المنطقة المقبلة على سخونة أكبر، لاتصالها بطريق دمشق ــ حلب، ولإشرافها على جزء حيوي من «جبهة إدلب»

الحدث

«مؤتمر سوتشي»: قطار التسوية بمن حَضَر!

تقرير

العهد أمام التحدّي: الرئاسة الثانية الخصم الدائم

العراق

«النصر» تضيق بمكوناتها: العبادي يبقى وحيداً؟

اليمن

«الانتقالي» يسيطر على عدن: نحو استيلاد «شرعية» جديدة؟

الجزائر

رقعة الإضرابات تتّسع: ضحايا «التقشّف» يزدادون


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العدد ٣٣٨٤ الاربعاء ٣١ كانون الثاني ٢٠١٨

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زياد الرحباني


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