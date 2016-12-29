غلاف العدد ٣١٨٣

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يُمعن حكام البحرين وملكهم حمد بن عيسى، بإلحاق الظلم بالشيخ عيسى قاسم، وبسفك دماء البحرينيين (أ ف ب)

يُمعن حكام البحرين وملكهم حمد عيسى، بإلحاق الظلم بالشيخ عيسى قاسم، وهو الزعيم الأكبر في البلاد والذي حكمت عليه محكمة في المنامة غيابياً يوم الأحد الماضي، بالسجن مدة سنة مع وقف التنفيذ بعد إدانته «بجمع الأموال بالمخالفة لأحكام القانون... وغسل الأموال»

هل يهدّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بقانون «الستين» بهدف حثّ القوى السياسية على التوصل إلى قانون جديد؟ ام ان «الستين» صار فعلاً خيار الأمر الواقع المفروض على الجميع؟ كل مشاريع القوانين، بلا استثناء، أفضل من العودة إلى الستين، سواء وطنياً، أو «مسيحياً».

تقرير

الجيش يستبعد حرباً إسرائيلية على لبنان

تقرير

كاميرات بيروت: الجزء الثاني أكثر سوءاً

ميديا

المسلسلات اللبنانية: «الحرب» المقبلة... درامية

سوريا

الجيش يتوسّع في البادية: من تدمر إلى السويداء جبهة واحدة

مؤتمر

الثروة النفطية: منطق «النهب» هو الغالب

تونس

أحداث تطاوين: أبعد من احتجاجات

تحقيق

حلب القديمة: الإعمار بـ «يد الله»!


صفحة أولى
العدد ٣١٨٣ الاربعاء ٢٤ أيار ٢٠١٧

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زياد الرحباني


(١٩٣٧-٢٠١٤)

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