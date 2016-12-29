غلاف العدد ٣١٨٥



بدت المواجهة المفتوحة بين مصر والإرهاب عند مفترق طرق أمس، ما دفع نحو مقاربة مختلفة، أعلن عنها السيسي، وعنوانها العريض: «لن نتردد في ضرب الإرهابيين داخل مصر… وخارجها» (أ ف ب)

نفَذَ الإرهاب «الداعشي» أمس باتجاه خاصرة رخوة، ذات بعدين؛ الأول جغرافي، وتمثل في اختيار منطقة صحراوية لتنفيذ جريمة قتل بدم بارد، والثاني يتمثل في اختياره الأقباط مجدداً، كهدف لـ«إسقاط الدولة المصرية».

نجحت مبادرة النائب جورج عدوان في الوصول إلى اتفاق على العناوين العريضة حول قانون يعتمد النسبية على أساس 15 دائرة. الاتفاق لم يحسم بعد في انتظار «ضوابط التيار الوطني الحرّ» وبعض «الرتوش»، لكنّ الإيجابية التي يبديها مختلف الفرقاء قد تُبعد شبح الفراغ المجهول عن البلاد



