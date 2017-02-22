غلاف العدد ٣٣٠٥



عقد التحالف الكردي ــ الأميركي صفقة مع «داعش» لإخلاء الرقة، امتدت لتشمل أرياف دير الزور من دون قتال، وتضمنت تسليم التنظيم منشآت استراتيجية للقوات الكردية (أ ف ب)

محمد بلوط

«عاصفة الجزيرة» الكردية ــ الأميركية التي تهب على وادي الفرات، تحوّلت برداً وسلاماً على «داعش». فالصفقة التي عقدها التحالف الكردي ــ الأميركي مع «داعش» لإخلاء الرقة، وتأمين طرق انسحاب آمن، امتدت لتشمل أرياف دير الزور الشمالية الشرقية.

رضوان مرتضى

مُسلّحون في وضح النهار يُطلقون النار على مرأى من القوى الأمنية. قضاءٌ عاجز عن فضّ نزاع عقاري يكاد يُشعل حرباً في طريق المطار. كرٌّ وفر، لكنّ الدولة «لم تقطع نزاع القوم» بعد. ضباطها وسياسيّوها يلعبون دور الوسيط بين عدد من رجال الأعمال



