غلاف العدد ٣٣٠٥
محمد بلوط
«عاصفة الجزيرة» الكردية ــ الأميركية التي تهب على وادي الفرات، تحوّلت برداً وسلاماً على «داعش». فالصفقة التي عقدها التحالف الكردي ــ الأميركي مع «داعش» لإخلاء الرقة، وتأمين طرق انسحاب آمن، امتدت لتشمل أرياف دير الزور الشمالية الشرقية.
رضوان مرتضى
مُسلّحون في وضح النهار يُطلقون النار على مرأى من القوى الأمنية. قضاءٌ عاجز عن فضّ نزاع عقاري يكاد يُشعل حرباً في طريق المطار. كرٌّ وفر، لكنّ الدولة «لم تقطع نزاع القوم» بعد. ضباطها وسياسيّوها يلعبون دور الوسيط بين عدد من رجال الأعمال
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تقرير
■ ماذا يُخطَّط للواجهة البحرية في طرابلس والميناء؟
العراق
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مناطق
■ «معرض» بيوت مرجعيون: لا سكّان... ولا زوّار!
فلسطين
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اليمن
■ جولة ولد الشيخ: مساعٍ لإحياء المفاوضات
قضية
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