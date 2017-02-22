غلاف العدد ٣٣٠٦



بشكل مفاجئ، قررت إدارة نادي العهد إقالة مدرب فريقها الكابتن موسى حجيج بعد 200 يوم من تسلمه منصبه (أرشيف)

عبد القادر سعد

مع موسى حجيج فاجأ العهد الجميع. فاجأ الجميع أنه غادر النجمة، ثم عاد وفجّر مفاجأة أثقل. انتقل في مرحلة لاحقة إلى العهد. بالنسبة لكثيرين كان الخبر سوريالياً. لكنه هناك حقق نتائج لافتة.

الخلاف حول البطاقة البيومترية والتسجيل المسبق يهدّد بتطيير الانتخابات النيابية وسط برودة غير مبررة من تيار المستقبل والتيار الوطني الحر في التعامل مع هذا الموضوع، ولا سيما أن اللجنة الوزارية المكلفة تطبيق قانون الانتخابات «أضربت» عن العمل منذ 40 يوماً

ميسم رزق

فيما يجري النقاش حالياً حول الجهة المخوّلة الإشراف على الصندوق السيادي المُزمع إنشاؤه لإدارة عائدات قطاع النفط في لبنان، يظهر تساؤل جديد عن الأموال التي حصّلتها الدولة من عملية بيع دراسات المسح البحري الذي نفذته شركات أجنبية، ووصلت قيمتها إلى نحو 135 مليون دولار، كانت حصّة الدولة منها 35 مليون دولار.



