غلاف العدد ٣٣٣٢



الحريري يحيي أنصاره في بيت الوسط أول من أمس (هيثم الموسوي)

«تريث» الرئيس سعد الحريري في تقديم استقالته له معنى واحد: العودة عنها. وكل ما يشاع عن مؤتمرات حوار وبحث في سلاح المقاومة لا يعدو كونه شكليات لـ«هضم» هذه العودة، وإعادة الانتظام الى العمل الحكومي