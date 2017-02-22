غلاف العدد ٣٣٤٢
(أ ف ب)
ما فعله دونالد ترامب، أمس، قد يكون الفرصة الأنسب لتثبيت الموقف من أصل المشروع الاستعماري الاستيطاني الذي يحمل اسم «إسرائيل». أميركا التي عادت فقالت لنا أمس، بفجور وفجاجة، وضد إرادة جزء من حلفائها وشركائها في المشروع الاستعماري، ما تقوله لنا على امتداد الحقبات والعهود، بأنّها مصدر قهرنا وبؤسنا وظلمنا.
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تقرير
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سوريا
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موسيقى
صفحة أولى
العدد ٣٣٤٢ الخميس ٧ كانون الأول ٢٠١٧
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