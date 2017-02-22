غلاف العدد ٣٣٤٩
لم تُجدِ محاولات الاحتواء، الإسرائيلية من جهة، والعربية والدولية من جهة أخرى، في وقف الاحتجاجات داخل فلسطين. صحيح أن «الضريبة الكلامية» قدمها القادة العرب والمسلمون، لكن ذلك لم يغيّر من واقع القرار الأميركي شيئاً
زكية الديراني
أكمل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان انقلابه الاعلامي بالحصول على مجموعة mbc وتعيين أحد المقربين منه مديراً لها. التغييرات الجديدة ستكون لها انعكاسات لبنانية، على صعيد العاملين في مقر المجموعة في دبي وفي مكتبها في بيروت
انعكس التوافق السياسي أمس على جلسة مجلس الوزراء، فأقرت الحكومة منح رخصتين بتروليتين حصريتين لشركتين للتنقيب عن النفط في الشمال والجنوب. وبذلك يكون لبنان قد خطا أولى خطواته للدخول في نادي الدول النفطية.
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قضية
■ تغطية سياسية تحول دون المحاسبة: إذلال المضمونين في «الجامعة الأميركية»
تقرير
■ فرنسا: عين على لبنان وعين على الرياض
اليمن
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روسيا
■ بوتين والولاية الرابعة: تجاوزنا تركة التسعينيات
بيئة
العراق
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رياضة
■ الخطر المالي يحدق بـ«النجمة»
سوريا
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