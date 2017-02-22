غلاف العدد ٣٣٧٥

﻿


بعد مأساة مستمرة منذ خمس سنوات، تعيش مدينة الرقة المدمرة فصلاً جديداً عنوانه الاحتلال الأميركي بغطاء من «قوات سوريا الديموقراطية» (أ ف ب)

فراس الهكار
مضت السنة الخامسة على مأساة مدينة الرقة، ولعلّ أصعب فصولها هو آخرها الذي دمرها بشكل كامل، بذريعة «تحرير» المدنيين من «داعش» الذي غادر مسلحوه مع عائلاتهم «مُعززين مُكرمين» بعدما أنهوا المهمة الموكلة إليهم، ورسّخوا قواعد الاحتلال الأميركي في أرجاء المحافظة المدمرة

حسن عليق
في مدة قياسية، تمكّن فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي من كشف كيفية تنفيذ الاستخبارات الإسرائيلية لعملية التفجير في مدينة صيدا، يوم الأحد الفائت (14 كانون الثاني 2018)، التي استهدفت القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، محمد حمدان.

تقرير

«مجزرة» في جرد الصويري: 13 ضحية بينهم أطفال

فلسطين

إسرائيل كلها مستنفرة... بحثاً عن مطلوب جنين

مصر

السيسي يرشّح نفسه للرئاسة ... ويعلن فوزه!


صفحة أولى
العدد ٣٣٧٥ السبت ٢٠ كانون الثاني ٢٠١٨

ابتداءً من تاريخ 30 تموز 2015، تم إيقاف التعليقات على المقالات مؤقتاً نظراً لبعض الصعوبات والتعديلات التقنية، يمكنكم التعليق وإبداء الرأي والتواصل مع الكتاب عبر صفحتنا الالكترونية على

فايسبوك ( https://www.facebook.com/AlakhbarNews)، أو عبر البريد الالكتروني: [email protected]

زياد الرحباني


(١٩٣٧-٢٠١٤)

ملحق البطاقات المصرفية

ملحق البطاقات المصرفية

معرض بيروت العربي للكتاب

معرض بيروت العربي الدولي للكتاب 61

بيروت آند بيوند 2017

بيروت آند بيوند 2017

مئوية الثورة

مئوية الثورة

ملحق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

ملحق المصرفية الإلكترونية


المكتبة الموسيقية


فيروز

مدونة «جدار الصوت» لضحى شمس

«بذرة في ارض الشقاق»