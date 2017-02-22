غلاف العدد ٣٣٧٦

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بعد احتلال مناطق واسعة في الشمال السوري من باب مكافحة «داعش»، أطلقت أنقرة «غزوتها» السورية الثانية لـ«درء الخطر الكردي» (أ ف ب)

أيهم مرعي

مجدداً، تتابع أنقرة عدوانها وتوسّعها في مناطق الشمال السوري، مستغلة موقف «وحدات حماية الشعب» الكردية المتشنّج تجاه نفوذ دمشق، والتوتر الذي أشعلته واشنطن بطرحها «قوة أمن الحدود» في مناطق «قوات سوريا الديموقراطية».

يتكشّف كل يوم حجم الاختراق الإسرائيلي الأمني للساحة اللبنانية. انجاز فرع المعلومات بكشف عشرات الأدلة حول محاولة اغتيال المقاوم محمد حمدان ومتابعة استخبارات الجيش خطوات متقدّمة. لكن ما ينقص هو استراتيجية مواجهة أمنية مشتركة بين الأجهزة وتحرك من الأجهزة القضائية والسياسية

تحقيق

فضيحة ماكنزي: إعادة إنتاج خطّة حكوميّة سابقة بـ1.3 مليون دولار!

اليمن

عدن على عتبة صراع عسكري سعودي ــ إماراتي

مصر

مصر: سامي عنان يخلط أوراق «الرئاسية»


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العدد ٣٣٧٦ الاثنين ٢٢ كانون الثاني ٢٠١٨

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