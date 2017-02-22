غلاف العدد ٣٣٧٦
أيهم مرعي
■ معركة عفرين: ثمن الشراكة مع واشنطن محمد بلوط | وليد شرارة
■ فرنسا (وحيدة) تقود معسكر معارضي «العملية»
مجدداً، تتابع أنقرة عدوانها وتوسّعها في مناطق الشمال السوري، مستغلة موقف «وحدات حماية الشعب» الكردية المتشنّج تجاه نفوذ دمشق، والتوتر الذي أشعلته واشنطن بطرحها «قوة أمن الحدود» في مناطق «قوات سوريا الديموقراطية».
يتكشّف كل يوم حجم الاختراق الإسرائيلي الأمني للساحة اللبنانية. انجاز فرع المعلومات بكشف عشرات الأدلة حول محاولة اغتيال المقاوم محمد حمدان ومتابعة استخبارات الجيش خطوات متقدّمة. لكن ما ينقص هو استراتيجية مواجهة أمنية مشتركة بين الأجهزة وتحرك من الأجهزة القضائية والسياسية
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تحقيق
■ فضيحة ماكنزي: إعادة إنتاج خطّة حكوميّة سابقة بـ1.3 مليون دولار!
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اليمن
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مصر
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