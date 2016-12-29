«التحالف» ينكسر مجدداً على أبواب صنعاء

رشيد الحداد

صنعاء | بالتزامن مع تحركات دولية مكثفة يجريها المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، وسعيه إلى جمع أطراف الصراع على طاولة المفاوضات في الأردن، أعلنت القوات الموالية للرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي، المسنودة بغطاء جوي من تحالف العدوان بقيادة السعودية، مطلع الأسبوع الجاري، أن مديرية نهم (الواقعة شمال شرق صنعاء، والتي لا يسيطرون عليها) «منطقة عسكرية».