القوات العراقية تستعيد السيطرة على مطار الموصل

خاص بالموقع - أعلن التلفزيون الرسمي العراقي أن القوات العراقية اقتحمت، صباح اليوم، مطار الموصل الدولي الواقع جنوب مدينة الموصل، وقاعدة عسكرية قريبة، بدعمٍ جوي، في ما يعد خطوة «مهمة» تأتي في إطار استكمال السيطرة على الجانب الغربي من المدينة، الذي لا يزال تحت سيطرة تنظيم «داعش» منذ عام 2014.



استعاد الجيش العراقي قريتين في محيط المطار (أحمد الرباعي – أ ف ب)

وقال المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب، صباح النعمان، إن قوات جهاز مكافحة الإرهاب ووحدة خاصة من وزارة الداخلية، تُعرف باسم «قوات الرد السريع»، «باشرت، صباح اليوم، عملية اقتحام مطار الموصل ومعسكر الغزلاني لطرد مسلحي «داعش». نستطيع القول إن المطار ساقط عسكرياً، ونحتاج وقتاً قصيراً للسيطرة عليه كلياً».

وفيما ذكرت وكالة «نوفوستي» أن القوات العراقية استعادت السيطرة بشكلٍ كامل على المطار، بعد ساعات على بدء الجيش هجوماً لاقتحامه، أفادت وسائل إعلام عراقية أن «قوات الرد السريع» دخلت صالات المسافرين في المطار، واستعادت قريتين في محيطه.

ويأتي ذلك بعد أن فرضت القوات العراقية، أمس الأربعاء، سيطرتها على مزيدٍ من المناطق في محيط مطار الموصل الدولي، بعد مواجهات ضارية مع تنظيم «داعش».

(الأخبار، رويترز)